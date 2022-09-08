علماء دين وشخصيات عالمية حضروا مؤتمر نداء الأقصى الدولي في كربلاء

حضرت شخصيات عامة وعلماء دين من جميع أنحاء العالم مؤتمر نداء الأقصى الدولي الذي عقد في مدينة كربلاء العراقية.

ومن أبرز الشخصيات التي حضرت مؤتمر الأقصى حفيد غاندي وحفيد مانديلا ومفتي روسيا رافيل عين الدين ووالد الشهيد محمد الدرة ووالدة الشهيدة الممرضة رزان النجار.

وقال رئيس حزب الأمان الماليزي من المؤتمر: "نحن الآن نشهد تغير مواقع القوة، من الغرب إلى الشرق، نستمع إلى نداء الأقصى، نقترب أكثر فأكثر إلى المسجد الأقصى، وكربلاء أفضل مكان في العالم لنبدأ فيه هذا المؤتمر"

RT

دعا النائب ماندلا مانديلا حفید المناضل نيلسون مانديلا إلى الاستمرار بدعم القضية الفلسطينية بوجه الاعتداءات الإسرائيلية في كلمته وختم تصريحه بكلمة "تحيا فلسطين".

وقال أمين عام العتبة الحسينية خير الدين الهادي: "إلى أشقاءنا في فلسطين والقدس نقول نحن أخوة في دينٍ واحد، والعتبة الحسينية من خلال هذا المؤتمر تؤكد وقوفها مع فلسطين".

في تصريح متلفز في المؤتمر، قال رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس في القدس المطران عطا الله حنّا: "لكم ألف تحية من القدس أتمنى أن يصل صوتكم الى كل مكان، كم نحن بحاجة الى هذا الصوت، مناصري القضية الفلسطينية. هذه القضية ليست قضيتنا نحن الفلسطينيين فقط بل قضية كل حرّ في هذا العالم".

المصدر: RT