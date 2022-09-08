إسرائيل تستدعي سفيرها في المغرب بعد تهم جنسية واختلاسات

استدعت إسرائيل كبير دبلوماسييها في المغرب ديفيد غوفرين، بعد أن طاله تحقيق مرتبط باتهامات بسوء السلوك الجنسي، واختلاسات، حسب "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في القدس.

شبكة "كان" الإسرائيلية العامة كانت ذكرت الاثنين الماضي أن وفدا من وزارة الخارجية توجه إلى الرباط للتحقيق في مزاعم الانتهاكات الجنسية، ضد رئيس البعثة الإسرائيلية في المغرب ديفيد غوفرين.

وأشارت الصحافة الإسرائيلية إلى أن هذه المزاعم تتعلق باستغلال النساء المحليات والتحرش الجنسي وجرائم ضد الحشمة.

ويركّز التحقيق أيضا على سلسلة من الاختلاسات المفترضة، وخصوصا اختفاء هدية أرسلها ملك المغرب لمناسبة ذكرى قيام دولة إسرائيل ولم يتم تسليمها إلى الحكومة كما هو معتاد.

ونقلت "فرانس برس" عن مصدر دبلوماسي في القدس أنه تم استدعاء ديفيد غوفرين من المغرب وأنه موجود الآن في إسرائيل، كما أنه مرتبط بتحقيق قائم.

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ورفض المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته، تحديد الطبيعة الدقيقة لهذا التحقيق، بينما لم تعلق السلطات الإسرائيلية والمغربية على الادعاءات، حسب الوكالة.

وفي المغرب، أثارت هذه القضية انتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي هذا الأسبوع، كما قالت منظمة "خميسة" للدفاع عن حقوق المرأة إنّها "منزعجة للغاية من صمت السلطات"، وطالبت الحكومة بـ "فتح تحقيق عاجل".

يذكر أن ديفيد غوفرين (59 عاما)، كان سفيرا في مصر من العام 2016 إلى أغسطس 2019، كما عُيّن رئيسا لبعثة مكتب الاتصال الإسرائيلي في الرباط في أوائل 2021، قبل تعيينه رسميا سفيرا لإسرائيل في المغرب.

وبعد الإمارات والبحرين والسودان، قام المغرب بتطبيع علاقاته مع إسرائيل عام 2020 بدفع من الولايات المتحدة، مقابل اعتراف الأخيرة بـ "سيادته" على إقليم الصحراء المتنازع عليه.

المصدر: "أ ف ب"