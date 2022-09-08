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بالفيديو.. شاهد رد فعل ترامب لدى سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية

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بالفيديو.. شاهد رد فعل ترامب لدى سماعه خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية
Gettyimages.ru
الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب وملكة بريطانيا الراحلة إليزابيث الثانية
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أعرب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن دهشته وحزنه بعد سماع خبر وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية.

وعلم ترامب بوفاة الملكة إليزابيث الثانية خلال لقاء مع الصحفيين.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وثق رد فعل ترامب لدى سماع خبر وفاتها.

وقال ترامب "توفت للتو.. يا إلهي.. لم أكن أعلم ذلك، علمت منكم للتو وللمرة الأولى خبر رحيلها"، مضيفا: "كانت امرأة مذهلة.. أنا حزين لرحيلها"..

وفي وقت لاحق نشر الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تدوينة على منصته الخاصة حيا من خلالها الإرث الاستثنائي من السلام والإزدهار الذي تركته الملكة الراحلة اليزابيث الثانية في المملكة المتحدة.

وقال ترامب "إن روح القيادة والدبلوماسية لديها أتاحت إقامة وتعزيز التحالفات مع الولايات المتحدة وبلدان أخرى عبر العالم".

وأعلن قصر باكنغهام مساء الخميس وفاة الملكة اليزابيث الثانية عن 96 عاما من العمر و70 عاما من الحكم.

وتولت إليزابيث الثانية العرش في عام 1952 وباتت أطول ملوك بريطانيا جلوسا على العرش، متجاوزة في ذلك الملكة فيكتوريا.

وكانت إليزابيث الثانية على رأس 14 دولة من دول اتحاد الكومنولث.

المصدر: RT  + "تويتر"

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