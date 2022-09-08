طهران: على واشنطن التزام الشفافية في النص المنقح للاتفاق النووي

شدد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان على ضرورة تخلي واشنطن عن لهجة الغموض في النص المنقح للاتفاق النووي، لإنهاء مفاوضات رفع الحظر في أسرع وقت ممكن.

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وجاء ذلك في اتصال هاتفي لوزير الخارجية الإيراني مساء الخميس مع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصيني وانغ يي جرى خلاله البحث وتبادل وجهات النظر حول القضايا الثنائية والإقليمية والدولية ومفاوضات رفع الحظر.

وقال عبد اللهيان: "ما زلنا جادين في التوصل إلى اتفاق جيد وقوي ومستدام".

من جانبه أكد وانغ يي ضرورة تنفيذ الاتفاقية الشاملة للتعاون بين البلدين بغض النظر عن سير التطورات الدولية.

كما أعرب عن تقديره لدعم إيران لانضمام الصين إلى صيغة أستانا، وأكد استعداد بلاده للعب دور فعال لعودة الاستقرار إلى سوريا.

ورفض الوزير الصيني الأحادية في الساحة الدولية وأعرب عن دعمه لمطالب طهران المعقولة في المفاوضات النووية، كما أكد على حق طهران في التوصل لحقوقها القانونية.

المصدر: إرنا