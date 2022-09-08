بوتين: إزالة نصب الجنود السوفييت تثير"حرقة في القلب"

أعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن أسفه لما تشهده بعض الدول من إزالة للنصب التذكارية للجنود السوفييت الذين حرروها، مشيرا إلى أن هذه الممارسات "تثير حرقة في القلب".

وقال بوتين في كلمة له عن بعد خلال تدشين نصب "ساور موغيلا" الذي دمرته قوات كييف في دونيتسك، وأعيد تشييده بعد طرد هذه القوات من هناك: "نرى والألم يعتمر قلوبنا، كيف يزيلون في بعض البلدان النصب التذكارية للجنود السوفييت الذين ضحوا بأرواحهم من أجل حرية شعوبهم، وكيف يسخرون من التاريخ، ويخونون ساخرين ذكرى آبائهم وأجدادهم وأجداد أجدادهم... بالنسبة لروسيا كل هذا لا يمكن تصوره. نحن امتداد لأبطالنا أولئك، وإعادة تشييد نصب المدافعين عن دونباس بشجاعة جنودنا وضباطنا وقواتنا المسلحة ما هو إلا تذكير منا بدروس التاريخ لمن تنكروا لأسلافهم".

ووجه بوتين الشكر لكل من شارك في إعادة تشييد هذا النصب، مؤكدا أن هذه الفكرة ولدت منذ عدة سنوات، وأن روسيا لن تتقبل أو تقبل إزالة آثار أسلافها.

وأضاف: "إعادة تشييد النصب التذكارية هي ميزة العديد من الأفراد والمنظمات والدوائر الحكومية والعامة... أتمنى لكم التوفيق جميعا".

وأشار بوتين إلى أن النازيين الجدد، أعلنوا الحرب على نصب "ساور موغيلا"، مما أدى إلى تدميره كله تقريبا، لكن قوات دونباس استعادته، عربون وفاء لمآثر أسلافها.

المصدر: نوفوستي