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طهران تعرب عن قلقها إزاء المعاملة غير اللائقة لدبلوماسييها في ألبانيا

أخبار العالم

طهران تعرب عن قلقها إزاء المعاملة غير اللائقة لدبلوماسييها في ألبانيا
RT
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أعرب المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني عن قلق بلاده إزاء المعاملة غير اللائقة تجاه دبلوماسييها من قبل السلطات الألبانية.

وأضاف كنعاني أن هذه المعاملة غير اللائقة تعتبر خرقا لمعاهدة فيينا التي تنص على ضرورة احترام الدبلوماسيين.

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وكانت الحكومة الألبانية أمس قد أعلنت عن قطع علاقاتها السياسية والدبلوماسية مع طهران بحجة تعرضها لهجمات سيبرانية من قبل إيران وقامت بمنح الدبلوماسيين الإيرانيين 24 ساعة لمغادرة أراضيها.

المصدر: إرنا

 

 

 

 

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