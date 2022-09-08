نيابة نيويورك تتهم مستشار ترامب السابق بالاحتيال

اتهمت النيابة العامة في نيويورك ستيفن بانون المستشار السابق للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بغسل الأموال، والاحتيال.

واتهم بانون باختلاس ملايين الدولارات التي تم التبرع بها لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك.

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وكشف المدعي العام الستار عن أن بانون استغل مؤسسته غير الربحية "نحن نبني الجدار"، حيث جمع من خلالها ما يقارب الـ 15 مليون دولار أمريكي بحجة بناء الجدار ولكنه أنفق هذه الأموال للوفاء بوعود حملة ترامب الانتخابية.

المصدر: أ ف ب