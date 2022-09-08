واشنطن وحلفاؤها يؤكدون استمرار مساعداتهم لقوات كييف

أعلن البيت الأبيض أنه بحث مع حلفاء واشنطن "الدعم الدولي لأوكرانيا وتوفير المساعدات الأمنية والاقتصادية لها، لتكبيد روسيا الخسائر، ومحاسبة الكرملين على عدوانه".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيس جو بايدن تحدث عبر الفيديو مع الحلفاء والشركاء للتأكيد على استمرار الدعم الدولي لأوكرانيا.

وذكر أن الاجتماع شدد على ضرورة "التوفير المستمر للمساعدات الأمنية والاقتصادية لأوكرانيا والفرض المستمر للتكاليف على روسيا لمحاسبة الكرملين على عدوانه".

كما بحث المجتمعون "استخدام روسيا الطاقة سلاحا" والحاجة إلى مزيد من التنسيق لتأمين إمدادات طاقة مستدامة وبأسعار معقولة لأوروبا.

المصدر: RT