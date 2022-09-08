ميغان تتخلف عن زيارة الملكة إليزابيث

أفادت وسائل الإعلام البريطانية مساء يوم الخميس، بأن دوقة ساسكس ميغان ماركل، تخلفت عن زيارة الملكة إليزابيث في اسكتلندا.

وذكرت "بي إيه ميديا" أن الأمير البريطاني هاري توجه بمفرده إلى اسكتلندا دون زوجته ميغان، ليكون إلى جوار جدته، وقد أعلن في أن زوجته ميغان ستذهب معه.

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وكان يفترض أن يحضر هاري وميغان، اللذان يقيمان في الولايات المتحدة، حفلا خيريا في لندن مساء اليوم، لكنهما قررا إلغاء مشاركتهما للتوجه إلى اسكتلندا حيث توجد الملكة.

وفي وقت سابق، أعلن قصر باكينغهام أن أطباء الملكة إليزابيث الثانية قلقون بشأن صحتها، وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية في قصر بالمورال في اسكتلندا حيث تقيم.

وأضاف القصر، في بيان: "بعد تقييم جديد هذا الصباح، عبر أطباء الملكة عن قلقهم إزاء صحة جلالتها وأوصوا بأن تبقى تحت المراقبة الطبية"، مشيراً إلى أن "الملكة لا تزال مرتاحة وفي بالمورال".

وتعاني الملكة، البالغة 96 عاما، مند أكتوبر العام الماضي مشكلات صحية سببت لها صعوبة في المشي والوقوف.

المصدر: وسائل إعلام بريطانية