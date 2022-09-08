رئيس البرلمان الصيني: لا يمكن لأي طرف التدخل في علاقاتنا مع روسيا

أكد رئيس البرلمان الصيني لي تشانشو، أن الصين وروسيا ستواصلان تطوير تعاونهما رغم العقوبات الغربية، وأنه لا يمكن لأي طرف ثالث التدخل في العلاقات بين البلدين.

وقال لي تشانشو بعد اجتماع مع رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين في موسكو: "التعاون الروسي الصيني في مختلف المجالات ينطوي على إمكانات كبيرة. وعلى الرغم من تعرض بلادنا لعقوبات من قبل الولايات المتحدة والدول الغربية، فلا يمكن لأي طرف ثالث التدخل في تعاوننا. وسنواصل تعزيز تعاوننا الاستراتيجي في مختلف المجالات".

وأعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير في وقت سابق أن السلطات الأمريكية تشعر بالقلق إزاء تعميق العلاقات بين موسكو وبكين.

المصدر: نوفوستي