"خلطوا بين الرب وقيصر".. الكنيسة الأرثوذكسية الروسية تدين استقلال الكنيسة اللاتفية

أدانت الكنيسة الأرثوذكسية الروسية اعتراف برلمان لاتفيا باستقلال الكنيسة الأرثوذكسية اللاتفية عن بطريركية موسكو، مؤكدة أن هذا تدخل من الدولة في شؤون الكنيسة.

واعتمد نواب البرلمان اللاتفي يوم الخميس تعديلات على قانون الكنيسة الأرثوذكسية، نصت على استقلال الكنيسة الأرثوذكسية اللاتفية عن بطريركية موسكو.

وذكر بيان البرلمان أن "مجلس النواب اعتمد على وجه السرعة تعديلات.. تنص على الاستقلال الكامل للكنيسة الأرثوذكسية في لاتفيا بجميع أبرشياتها ورعاياها ومؤسساتها عن سلطة أي كنيسة خارج لاتفيا، واعتبارها كنيسة مستقلة".

وقال القس نيكولاي بالاشوف: "إنها حالة نادرة، برلمان دولة انفصلت فيها الكنيسة دستوريا عن الدولة، يعلن بشكل مستقل عن استقلال الكنيسة ويقترح على الكنيسة إعادة صياغة ميثاقها، وقد حددوا موعدا نهائيا للمراقبة، لقد خلطوا بين الرب وقيصر".

المصدر: تاس