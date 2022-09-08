وفد جديد من الكونغرس يزور تايوان وسط استمرار التوتر مع الصين

وصل وفد من الكونغرس الأمريكي يوم الخميس إلى تايوان، والتقى الرئيسة تساي إنغ ون، وسط استمرار التوتر مع الصين.

وتوالت زيارات الأمريكيين للقاء المسؤولين في تايوان بعد زيارة رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في أوائل أغسطس، التي أثارت غضب بكين.

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وردا على ذلك، كثفت الصين من مناوراتها العسكرية وأرسلت سفنا حربية ومقاتلات، وطائرات بدون طيار باتجاه الجزيرة.

وفي إشارة إلى التهديدات العسكرية الصينية، قالت تساي إن زيارة الوفد الأمريكي "تنقل دعما قويا لتايوان من الكونغرس".

وأضافت: "لن تخضع تايوان للضغط أو الإكراه.. سوف ندافع عن مؤسساتنا الديمقراطية وأسلوب حياتنا.. لن نتراجع".

من جانبها قالت ستيفاني مورفي النائبة الديمقراطية التي قادت وفد الكونغرس "يجب أن ندافع عن مشاركة تايوانية أكبر في المنظمات الدولية".

وأضافت: "لقد أظهرت تايوان نفسها كعضو مسؤول في المجتمع الدولي، لا سيما في قضايا الصحة العامة، وهي تستحق المشاركة في المنتديات الدولية عند الاقتضاء".

ومورفي، المولودة في هانوي لأبوين فيتناميين، من بين المشرعين الذين قدموا مشروع قانون يسمح للولايات المتحدة بدعم تايوان بالأسلحة، على غرار مشروع القانون الذي تم تمريره لدعم أوكرانيا.

والأسبوع الماضي، وافقت إدارة بايدن على بيع أسلحة بقيمة مليار دولار لتايوان.

BREAKING: #Taiwan President Tsai Ing-wen met US Representative Stephanie Murphy and other members of the US delegation at the presidential office in Taipei, Taiwan September 8 and conveyed that Taiwan can sign "high standard US deal. #tradepic.twitter.com/O4PDGuQDIS — BNN United States (@BNNUS) September 8, 2022

American lawmakers visiting are Stephanie Murphy (D), Kaiali’i Kahele (D), Scott Franklin (R), Joe Wilson (R), @RepAndyBarr (R), Darrell Issa (R), Claudia Tenney (R) and Kat Cammack (R).

Indict & convict every reckless Logan Act violator who visits Taiwan.https://t.co/6sFQ7Vsmbz — Geoffrey M. Young (@GeoffYoung4KY) September 8, 2022

dw_espanol: En medio de tensiones con China, otra delegación del Congreso de #EEUU visitó #Taiwán



La delegación está encabezada por la demócrata Stephanie Murphy, quien, junto a otros legisladores, presentó un proyecto de ley para que EE. UU. preste arm… pic.twitter.com/ZcLobyGhQZ — HEADLINE NEWS VENEZUELA (@HEADLINENEWSVZL) September 8, 2022

المصدر: وسائل إعلام أمريكية