بابا الفاتيكان يحذر من الخطر النووي في ظل ما تشهده أوروبا

أعرب البابا فرنسيس عن قلقه إزاء خطر التصعيد النووي، في ظل "حرب عالمية ثالثة متدرجة" تشهدها أوروبا.

وقال البابا خلال اجتماع مع الممثلين الدبلوماسيين للبابوية: "للأسف، أوروبا والعالم كله يهتزون على وقع الحرب الشرسة الجارية، ونتيجة لهذه الحرب يتم انتهاك القانون الدولي، وهناك خطر تصعيد نووي، إلى جانب العواقب الوخيمة على الاقتصاد والمجتمع... نحن نشهد حربا عالمية ثالثة متدرجة".

المصدر: تاس