بعد تدهور صحة الملكة.. قصر باكنغهام يلغي مراسم تغيير الحراسة

أعلن قصر باكنغهام عن إلغاء مراسم تغيير الحراسة يوم الخميس 8 سبتمبر، بعد الإعلان عن تدهور صحة الملكة البريطانية إليزابيث الثانية.

ووفقا لصحيفة "ميرور" وضعت على أبواب القصر لافتة كتب عليها: "اليوم لن تتم مراسم تغيير الحراسة".

وأعلن الأطباء في قصر باكنغهام بعد ظهر يوم الخميس، عن تدهور طرأ على صحة الملكة إليزابيث الثانية، وتوجه جميع أبناء الملكة إلى قلعتها الاسكتلندية بالمورال.

المصدر: راديو سبوتنيك