أردوغان متفق مع بوتين: الحبوب الأوكرانية تصدر إلى الدول الغنية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس أن الحبوب الأوكرانية تصدر حاليا إلى الدول الغنية، ودعا في الوقت نفسه الغرب لفتح المجال لتصدير الحبوب الروسية.

وأكد أردوغان في تصريحات اليوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "منزعج" من تصدير الحبوب الأوكرانية إلى دول تفرض عقوبات على روسيا.

وأعرب أردوغان عن أسفه لكون الحبوب الأوكرانية تصدر إلى الدول الغنية دون الفقيرة.

إقرأ المزيد

وكان بوتين قال خلال منتدى الشرق الاقتصادي في فلاديفوستوك أمس الأربعاء إن الغرب لم يكن نزيها بما فيه الكفاية فيما يتعلق بصفقة شحن الحبوب من أوكرانيا كون معظم الشحنات لم تتوجه إلى الدول الأشد فقرا كما تم إعلانه.

وفيما يخص صادرات المواد العذائية والأسمدة من روسيا، أشار بوتين إلى أنه رغم عدم وجود عقوبات مباشرة، هناك في الواقع قيود مثل تلك التي تشمل استئجار السفن والحوالات البنكية.

المصدر: الأناضول