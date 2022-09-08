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بلينكن يزور كييف فجأة ويعلن عن مساعدة جديدة ضخمة لأوكرانيا وجيرانها

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بلينكن يزور كييف فجأة ويعلن عن مساعدة جديدة ضخمة لأوكرانيا وجيرانها
AP
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وافقت الولايات المتحدة اليوم الخميس على مساعدة جديدة بقيمة ملياري دولار بشكل قروض وهبات إلى أوكرانيا والدول المجاورة لها لشراء معدات عسكرية أمريكية.

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وزير الدفاع الأمريكي يعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا
وزير الدفاع الأمريكي يعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

جاء هذا الإعلان على لسان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الذي وصل اليوم إلى كييف في زيارة لم يكشف عنها سابقا، لبحث المساعدة العسكرية.

وتضاف هذه المساعدة الجديدة من برنامج تمويل الجيوش الاجنبية إلى 675 مليون دولار كمساعدة مباشرة أعلن عنها في وقت سابق اليوم وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن.

المصدر: أ ف ب

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