"الصين تضحك".. صورة نائب المنسق الوطني للبيت الأبيض للاستجابة لجدري القردة تثير التواصل الاجتماعي

نشرت السياسية الأمريكية، كيت كوريغان، في صفحتها على موقع تويتر صورة لنائب المنسق الوطني للبيت الأبيض للاستجابة لجدري القردة، ديميتير داسكالاكيس، مع تعليق "الصين تضحك".

Meet Dr. Demetre Daskalakis

The White House Monkeypox coordinator.



China is laughing. pic.twitter.com/spIzmkglBu — Cait Corrigan (@iamcaitcorrigan) September 8, 2022

ويشتهر ديميتير داسكالاكيس بمثليته الجنسية المعلنة، حيث يعد أيقونة للمثليين، بينما يعمل كموديل بانتظام لحفلات المثليين ومجلات الأزياء، وغالبا ما يظهر بنجمة خماسية وأحزمة جلدية على جذعه العاري، ويفخر بالوشم الشيطاني الذي يزين جسده، ويرتدي شرائط بألوان مجتمع المثليين LGBT.

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كتبت كوريغان على تغريدتها: "قابل الدكتور ديميتير داسكالاكيس. الصين تضحك". وتوالت التعليقات من المستخدمين، ممن قالوا إنهم "يراهنون أن الجميع يشعرون بالفعل بمزيد من الأمان الآن"، بينما قال مستخدم آخر: "وتريد إدارة بايدن أن نأخذها على محمل الجد؟".

وكان الرئيس الأمريكي، جو بايدن، قد أعلن عن فريق لقيادة الاستجابة لجدري القردة في 2 أغسطس الماضي، حيث عين روبرت فينتون من الوكالة الفدرالية لإدارة الطوارئ FEMA كمنسق وطني للبيت الأبيض للاستجابة للمرض، ونائبا له الدكتور ديميتر داسكالاكيس، والمنتظر منهما قيادة استراتيجية وعمليات إدارة مكافحة تفشي المرض، بما في ذلك إتاحة الاختبارات واللقاحات والعلاجات على نحو عادل.

المصدر: تويتر