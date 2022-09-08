رئيس الإدارة العسكرية المدنية في خاركوف يؤكد إحباط محاولة أوكرانية لتطويق مدينة بالاكليا

أكد فيتالي غانتشيف، رئيس الإدارة العسكرية المدنية لمنطقة خاركوف، أن الجيش الروسي صد محاولة للقوات الأوكرانية لتطويق مدينة بالاكليا الواقعة على بعد نحو 90 كم جنوب شرق خاركوف.

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وقال غانتشيف في تصريحات لقناة "روسيا 24" التلفزيونية اليوم الخميس: "في منطقة بالاكليا، حاولت القوات الأوكرانية الاستيلاء على المدينة وتطويقها، لكنها لم تتمكن إلا من تغيير خط الدفاع قليلا في جزء من الإقليم، قبل أن يتم إرغامها على التراجع".

وحسب غانتشيف، فإن "كل شيء على ما يرام في المدينة، والمدينة تعيش"، لكنها تتعرض لقصف مستمر، مثل المدن المجاورة الأخرى.

وأكد رئيس الإدارة العسكرية المدنية أن "المدينة تحت سيطرتنا".

المصدر: "نوفوستي"