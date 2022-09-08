توقيف سياسي بعد مقتل صحافي في مدينة لاس فيغاس الأمريكية

أعلنت الشرطة الأمريكية، اعتقال مشتبه به على صلة بمقتل صحافي في مدينة لاس فيغاس، حيث ذكرت وسائل إعلام محلية أن المعتقل سياسي وتمسه معلومات كشفها الصحافي مؤخرا.

وقالت شرطة لاس فيغاس في بيان مقتضب إنه "تم توقيف المشتبه به في جريمة القتل التي وقعت في سبتمبر 2022"، من دون أن تذكر اسم المشتبه به أو تفاصيل عنه.

وكان الصحافي الاستقصائي جيف جيرمان يعمل على سلسلة مقالات نشرتها صحيفة "لاس فيغاس ريفيو جورنال" تركز على اتهامات بارتكاب تجاوزات من قبل مسؤول في منطقة كلارك التي تشمل لاس فيغاس، يدعى روبرت تيليس، حسب الصحيفة.

وأضافت الصحيفة نقلا عن جو لومباردو مأمور مقاطعة كلارك أن الرجل الذي تم اعتقاله هو تيليس (45 عاما) نفسه. وتكشف وثائق سجن كلارك أن المسؤول المنتخب موقوف في إطار تحقيق في جريمة قتل.

وعثر على جيف جيرمان (69 عاما) ميتا السبت خارج منزله. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه أصيب بطعنات سكين بينما أعلنت شرطة لاس فيغاس فتح تحقيق في جريمة قتل.

وذكرت الصحيفة التي عمل فيها جيرمان أنه كان ينشر مقالات منذ أشهر عن إدارة تيليس لهيئة محلية مسؤولة عن إدارة ممتلكات الأشخاص الذين توفوا بلا وصية. وقد تحدث عن شكاوى ضده خصوصا بتهم المضايقات والمحسوبية.

ونقلت الصحيفة عن رئيس تحريرها غلين كوك قوله إن "اعتقال روبرت تيليس يشكل في وقت واحد مصدر ارتياح كبير ويمثل فضيحة في نظر هيئة تحرير مجلة ريفيو جورنال"، مضيفا: "نشعر بالارتياح لأن تيليس محتجز وبالغضب لمقتل زميل على ما يبدو بسبب تحقيقه بشأن مسؤول منتخب".

وكان جيف جيرمان طلب مؤخرا الإطلاع على ملفات الاتصالات بين تيليس وثلاثة مسؤولين آخرين في المنطقة حسب "ريفيو جورنال".

ويفترض أن يمثل تيليس أمام المحكمة بعد ظهر الخميس، حسب وثائق سجن مقاطعة كلارك.

المصدر: "أ ف ب"