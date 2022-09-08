روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا

أعلنت موسكو اليوم الخميس أحد موظفي السفارة الرومانية لدى روسيا شخصا غير مرغوب فيه، وذلك كإجراء رد بالمثل.

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وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الرومانية في موسكو قنسطانطين إيونيتا اليوم الخميس إلى الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة تعلن أحد موظفي السفارة شخصا غير مرغوب فيه.

وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء هو رد على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب الروماني بإعلان دبلوماسي في السفارة الروسية في بوخارست شخصا غير مرغوب فيه".

يذكر أنه في أغسطس، قررت السلطات الرومانية طرد موظف بالسفارة الروسية من البلاد، وذلك بعد ترحيل 10 دبلوماسيين روس في أبريل، ما ردت عليه موسكو بطرد عدد مماثل من موظفي السفارة الرومانية في مايو.

المصدر: "تاس"