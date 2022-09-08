 
مباشر

روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا

أخبار العالم

روسيا تطرد دبلوماسيا رومانيا
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trjy

أعلنت موسكو اليوم الخميس أحد موظفي السفارة الرومانية لدى روسيا شخصا غير مرغوب فيه، وذلك كإجراء رد بالمثل.

إقرأ المزيد
رومانيا تطرد دبلوماسيا روسيا جديداً
رومانيا تطرد دبلوماسيا روسيا جديداً

وقالت الخارجية الروسية في بيان لها إنه تم استدعاء القائم بأعمال السفارة الرومانية في موسكو قنسطانطين إيونيتا اليوم الخميس إلى الخارجية الروسية، حيث تم تسليمه مذكرة تعلن أحد موظفي السفارة شخصا غير مرغوب فيه.

وأوضحت الوزارة أن "هذا الإجراء هو رد على القرار غير المبرر الذي اتخذه الجانب الروماني بإعلان دبلوماسي في السفارة الروسية في بوخارست شخصا غير مرغوب فيه".

يذكر أنه في أغسطس، قررت السلطات الرومانية طرد موظف بالسفارة الروسية من البلاد، وذلك بعد ترحيل 10 دبلوماسيين روس في أبريل، ما ردت عليه موسكو بطرد عدد مماثل من موظفي السفارة الرومانية في مايو.

المصدر: "تاس"

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا