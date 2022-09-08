وزير الدفاع الأمريكي يعلن حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا

أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اليوم الخميس أن الرئيس جو بايدن وافق على حزمة جديدة من المساعدات العسكرية لأوكرانيا بقيمة 675 مليون دولار.

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وقال أوستن خلال مؤتمر صحفي على هامش اجتماع "مجموعة الاتصال للدفاع عن أوكرانيا" بقيادة الولايات المتحدة في قاعدة رامشتاين الجوية الأمريكية في ألمانيا: "وافق الرئيس أمس على دفعة جديدة من المساعدة لأوكرانيا، تقدر بـ 675 مليون دولار".

وكان نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كول أكد أمس أن أوستين سيعلن من ألمانيا الخميس عن الحزمة التالية من المساعدات العسكرية لأوكرانيا، فيما كشف الإعلام الأمريكي أن قيمة الحزمة الجديد ستبلغ 675 مليون دولار.