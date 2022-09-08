مظاهرة ضد إقصاء اللغة الروسية من المدارس في لاتفيا

تجمع متظاهرون قرب مبنى البرلمان في ريغا عاصمة لاتفيا مساء أمس الأربعاء، دعما للحفاظ على التعليم باللغة الروسية في مدارس البلاد.

واحتج المشاركون في الفعالية التي نظمها "اتحاد الروس في لاتفيا"، على خطط الحكومة للتحول إلى التعليم باللغة اللاتفية فقط وأشاروا إلى أن السكان الناطقين بالروسية في البلاد غير مستعدين للتحول إلى اللغة اللاتفية، وأنهم بحاجة إلى ممثلين لهم في البرلمان لحماية مصالحهم.

Delfi

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جاء هذا الاحتجاج عشية إقدام البرلمان اللاتفي على النظر في القراءة الثانية في مشروع قانون التعليم، الذي ينص على التحول إلى اللغة اللاتفية في المدارس بشكل كامل في غضون ثلاث سنوات.

والشهر الماضي قال وزير العدل في لاتفيا يانيس بوردانس، إن سلطات بلاده تعمل على صياغة قانون حول تقييد استخدام اللغة الروسية في مواقع العمل والأماكن الاجتماعية.

المصدر: موقع "ديلفي"