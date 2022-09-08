مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين بإطلاق النار في ولاية تينيسي

قالت شرطة مدينة ممفيس بولاية تينيسي في الولايات المتحدة، إن أربعة أشخاص لقوا مصرعهم وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، نتيجة إطلاق نار في مناطق متفرقة من المدينة.

ووصفت سلطات المدينة، ما حدث بأنه "سلسلة من الأعمال الوحشية".

ووفقا لشرطة المدينة، باشر حزقيال كيلي وهو أمريكي من أصول إفريقية ويبلغ من العمر 19 عاما، الشاب الأسود، بإطلاق النار في ليلة يوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل رجل، ثم واصل إطلاق النار نهارا في مناطق أخرى من المدينة. وخلال ذلك قام المجرم في واحدة على الأقل من هذه الحالات، بنشر ما كان يحدث على فيسبوك.

UPDATE: Memphis police said 4 people were killed and 3 others wounded in a shooting spree by a man who broadcast at least 1 attack on Facebook live https://t.co/5GSOLfeY8Z — Axios (@axios) September 8, 2022

من جانبه قال سيرين ديفيس رئيس شرطة مدينة ممفيس: "نعم، قتل أربعة أشخاص وجرح ثلاثة. تم إطلاق النار على الأقل في ثمانية أماكن، وما زلنا نحقق، ومن المحتمل اكتشاف أماكن [جرائم] أخرى".

ونوه بأن الشرطة، خلال استمرار إطلاق النار، حثت السكان على البقاء في منازلهم، لأن المشتبه به يعتبر "مسلحا وخطيرا".

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وفي مساء يوم الأربعاء بالتوقيت المحلي، تمكنت الشرطة من القبض على كيلي واحتجازه. وعثرت الشرطة على قطعتي سلاح ناري في سيارته.

المصدر: تاس