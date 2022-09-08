رويترز: دبلوماسيون إيرانيون يحرقون وثائق قبل مغادرتهم السفارة في ألبانيا

أحرق دبلوماسيون إيرانيون وثائق، قبل ساعات من مغادرتهم ألبانيا، بعد أن قطعت العلاقات الدبلوماسية مع إيران، متهمة طهران بشن هجوم إلكتروني في يوليو.

وبدت الأجواء هادئة، صباح اليوم الخميس، خارج السفارة الواقعة على بعد 200 متر فقط من مكتب رئيس الوزراء، وشوهدت سيارة أودي سوداء تحمل لوحات دبلوماسية ونوافذها معتمة وهي تدخل وتخرج بينما كان ضابط شرطة يحرس المدخل.

ورأى شاهد من "رويترز" رجلا داخل السفارة يلقي أوراقا في برميل صدئ، بينما أضاء اللهب جدران السفارة المكونة من ثلاثة طوابق.

وأعلن رئيس الوزراء الألباني، إيدي راما إن تيرانا "قررت قطع العلاقات الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمفعول فوري، بسبب شنها هجوما إلكترونيا في 15 يوليو ضد مؤسسات حكومية"، لافتا إلى أن "تحقيقا معمقا قدم لنا دليلا لا لبس فيه" على أن الهجمات "دبرتها ورعتها" طهران.

بدورها، رفضت وزارة الخارجية الإيرانية المزاعم الألبانية، ووصفت هذه الاتهامات بأن "لا أساس لها من الصحة".

المصدر: "رويترز" + RT