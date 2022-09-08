نيبينزيا: اجتماع مجلس الأمن بمبادرة أمريكية ألبانية علامة فارقة في التضليل الإعلامي

قال ممثل روسيا الدائم في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، إن جلسة مجلس الأمن الدولي أمس بمبادرة أمريكية وألبانية علامة فارقة جديدة لحملة التضليل الإعلامية التي أطلقتها كييف والغرب.

وأضاف نيبينزيا خلال كلمته أمام مجلس الأمن الدولي: "جلسة اليوم التي تعقد بطلب من الولايات المتحدة وألبانيا، تتمتع بكل الفرص لتصبح علامة فارقة جديدة في حملة التضليل التي أطلقتها أوكرانيا ورعاتها الغربيون ضد روسيا".

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وتابع نيبينزيا القول: "تكتيكات الغرب، الذي يشن حربا هجينة ضد روسيا في أوكرانيا حتى آخر نقطة دم أوكرانية، واضحة تماما بالنسبة لنا –وهي تتلخص في محاولة تشويه سمعة روسيا والعملية العسكرية الخاصة التي تقوم بها بأي شكل كان".

وشدد المندوب الروسي على أنه تبدو واضحة ومكشوفة الاستفزازات والمسرحيات التي تم تنفيذها في بوتشا وكراماتورسك وكريمنشوك وغيرها والتي يتم دحضها بالمزيد من الأدلة "التي يبذل الغرب قصارى جهده لإخفائها عن غالبية المواطنين".

المصدر: تاس