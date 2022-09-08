 جيش بيلاروس يتدرب على تحرير الأراضي

أعلنت وزارة دفاع بيلاروس، أنه بدأت اليوم تدريبات قيادات وأركان للقوات المسلحة البيلاروسية، وسيتم خلالها التدرب على تنفيذ عمليات عسكرية لتحرير أراضي "احتلها العدو مؤقتا".

وذكرت الوزارة، أن التدريبات العسكرية تجري في مقاطعات بريست وفيتيبسك ومينسك.

وأضافت الوزارة في بيانها: "ستسمح هذه التدريبات العسكرية بتمرين القوات على أرض الواقع في مجال تنفيذ العمليات القتالية (الخاصة) لتحرير الأراضي التي استولى عليها العدو مؤقتا".

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ووفقا لسيناريو التمارين، ستتدرب القوات البرية على استعادة السيطرة على حدود الدولة، مع توفر الدعم الجوي لهذه القوات، وكذلك ضمان فرض الأحكام العرفية في المناطق المحررة، ومكافحة عمليات التخريب والاستطلاع من جانب العدو والتشكيلات المسلحة غير الشرعية.

وأوضحت الوزارة، أن عدد القوات المشاركة في التدريبات والأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة خلالها "لا يتجاوز المستوى الخاضع للإخطار الإلزامي وفق وثيقة فيينا 2011".

وأشارت وزارة الدفاع البيلاروسية إلى أنها حاولت إظهار أقصى درجات الشفافية تجاه المجتمع الدولي، وسعت جاهدة لتعزيز الأمن الإقليمي وتأكيد التمسك بحسن الجوار، لذلك قامت بدعوة ممثلي السلك الدبلوماسي العسكري الأجنبي المعتمدين في البلاد للمشاركة في مراقبة المرحلة النشطة من التدريبات.

وتقام التدريبات بقيادة رئيس الأركان العامة - النائب الأول لوزير الدفاع، وستستمر حتى 14 سبتمبر.

المصدر: تاس