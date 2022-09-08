ترامب يجيب عن سؤال حول ترشحه للانتخابات المقبلة

قال الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إن "الجميع يريدني أن أترشح"، مشيرا إلى تقدمه في استطلاعات الرأي العام في حزبه أو لدى الجمهوريين أو لدى منافسيه.

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جاء ذلك خلال حوار حصري مع قناة NDTV الهندية، مع رجل الأعمال الهندي الأمريكي، شالب كومار، شريك ترامب القديم، وأحد الممولين لحملتيه الانتخابيتين في 2016 و2020، حيث تابع ترامب: "إنني أتقدم في استطلاعات الرأي سواء لدى الجمهوريين أو الديمقراطيين. أعتقد أنني سأتخذ قرارا بهذا الشأن في المستقبل القريب جدا، وأظن أن كثيرا من الناس سيكونون سعداء للغاية".

وكان دونالد ترامب قد خسر معركته الانتخابية أمام منافسه الديمقراطي، جو بايدن، في 2020، في معركة شرسة، إلا أنه يبدو أن رجل الأعمال الذي أصبح من المشاهير ثم سياسي يتطلع إلى العودة في 2024.

وعندما سئل ترامب عما يعنيه بعبارة "سيكون كثير من الناس سعداء للغاية" إذا خاض الانتخابات، قال: "أعتقد ذلك. سيكون هناك الكثير من الناس سعداء، وربما شخص أو اثنان غير سعداء بذلك".

المصدر: NDTV