قال عضو مجلس الاتحاد الروسي أليكسي بوشكوف، إنه يجب على ممثلي السلطات البولندية دراسة التاريخ واستقاء العبر منه قبل محاولة "الاستعداد للحرب" مع روسيا.

وأضاف السيناتور الروسي، في تعليق كتبه على قناته في تليغرام: "بولندا تستعد للحرب مع روسيا؟ يبدو أن النخبة البولندية لم تتعلم شيئا من التاريخ".

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في وقت سابق من اليوم الخميس، قال نائب وزير الدفاع البولندي مارسين أوسيبا، إن بلاده قد تصطدم مع روسيا في نزاع مسلح خلال فترة من ثلاث إلى عشر سنوات مقبلة.

ولهذا السبب، وفقا لنائب الوزير، باشرت وزارة الدفاع البولندية في تنفيذ برنامج إعادة تسليح تعتبر الأكثر طموحا في تاريخ البلاد.

قبل ذلك، أعلنت سلطات وارسو، أنها تعتزم رفع العدد الإجمالي للجيش إلى 400000 عسكري. وقامت بولندا في الفترة الأخيرة بشراء الطائرات الحربية والدبابات والمدفعية الصاروخية والطائرات بدون طيار القتالية والأسلحة المضادة للدبابات والصواريخ.

من جانبه صرح سيرغي أندريف سفير روسيا لدى بولندا، بأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا وليس لديها سبب لتهديد أمنها.

وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن "السلطات البولندية تتمسك بموقف جنوني مسعور " فيما يتعلق بروسيا.

المصدر: نوفوستي