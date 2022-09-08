 الخارجية الروسية تعلق على إمكانية زيارة بوشلين لكوريا الشمالية

قال غيورغي زينوفييف مدير الدائرة الأولى بالخارجية الروسية، إنه لا يجري بعد الحديث عن التنظيم العملي لزيارة رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية دينيس بوشلين إلى كوريا الشمالية.

وأكد الدبلوماسي الروسي، أن الخارجية الروسية مستعدة لتقديم كل المساعدة الضرورية في حال تم تنظيم مثل هذه الزيارة ودعوة الجانب الروسي للمشاركة في الوفد.

وذكر زينوفييف، أن كوريا الشمالية فرضت على نفسها عزلة ذاتية صارمة، على خلفية وباء كوفيد-19.

وأضاف زينوفييف: "تعيش كوريا الشمالية على مدى أكثر من عامين ونصف العام، في عزلة ذاتية صارمة تمنع خلالها دخول الأجانب بشكل كامل إلى البلاد، بما في ذلك الوفود الأجنبية. لذلك، لا يوجد حاليا أي حديث عن التنظيم العملي لزيارة بوشلين إلى بيونغ يانغ".

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وردا على سؤال عما إذا كان من الممكن ضم ممثلين عن الجانب الروسي إلى الوفد المحتمل تنظيمه، قال زينوفييف إن هذا الأمر يعود بشكل أساسي إلى دونيتسك وبيونغ يانغ.

وتابع الدبلوماسي الروسي القول: "في حال تم تنظيم هذه الزيارة فعلا، ووجهت دونيتسك الدعوة للجانب الروسي للمشاركة في الوفد، فنحن على استعداد لتقديم كل المساعدة الضرورية لتنظيم الزيارة".

المصدر: نوفوستي