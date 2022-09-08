مهمتان لهاريس في طوكيو وسيئول

تتوجه كامالا هاريس، نائب الرئيس الأمريكي إلى اليابان في نهاية سبتمبر الجاري لحضور المراسم الرسمية لتأبين رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي الذي اغتيل في يوليو.

إقرأ المزيد

وذكر بيان للمتحدّثة باسم نائب الرئيس الأمريكي، أنّ هاريس ستترأس الوفد الأميركي إلى هذه المراسم المقرّرة في 27 سبتمبر.

يشار إلى أن هذه المراسم كانت قد أثارت "انتقادات شديدة في اليابان بسبب كلفتها التي اعتبرها كثيرون باهظة (12 مليون يورو) وكذلك أيضا بسبب حصيلة عهد آبي على المستوى الداخلي".

وبحسب بيان المتحدثة باسم هاريس فإنّ زيارة نائب الرئيس الأمريكي "ستحيي ذكرى إرث رئيس الوزراء".

وعلاوة على طوكيو، ستزور هاريس في هذه الجولة المقرّرة من 25 وحتى 29 سبتمبر سيئول أيضا.

وبحسب البيان فإنّ نائب الرئيس الأمريكي ستلتقي في اليابان كما في كوريا الجنوبية بمسؤولين رسميين وممثلين عن المجتمع المدني للتأكيد على "صلابة التحالف الذي يجمع الولايات المتحدة" بهذين البلدين.

وأفيد بأن هاريس ستؤكد أيضا على التزام الولايات المتّحدة أن تكون منطقة المحيطين الهندي والهادئ "حرة ومفتوحة"، وعادة تستخدم واشنطن هذه الصيغة في التعبير "بشكل منهجي للتأكيد ضمنيا على رغبتها في التصدّي لنفوذ بكين المتزايد في المنطقة والمناورات الصينية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ".

المصدر: أ ف ب