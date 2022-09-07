الشرطة الكندية تلقي القبض على المتهم الثاني في عملية الطعن في ساسكاتشوان
RT
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/trh4
أعلنت السلطات الكندية الأربعاء عن إلقاء القبض على المتهم الثاني في حادثة الطعن ضد السكان في مدينة ساسكاتشوان بعد يومين من عمليات البحث عنه.
وقد أسفرت عملية الطعن التي قام بها الأخوان داميان ومايلز ساندرسون عن مقتل 10 مواطنين و18 جريحا من الكنديين الأصليين.
ويذكر أنه تم في وقت سابق العثور على أحد الجناة ميتا في منطقة جيمس سميث كري نيشن حيث وقعت عمليات الطعن.
وطمأنت الشرطة المواطنين الكنديين بأنه لم يعد هنالك خطر على السلامة العامة فيما يتعلق بهذه القضية.
المصدر: ا ف ب