الشرطة الكندية تلقي القبض على المتهم الثاني في عملية الطعن في ساسكاتشوان

أعلنت السلطات الكندية الأربعاء عن إلقاء القبض على المتهم الثاني في حادثة الطعن ضد السكان في مدينة ساسكاتشوان بعد يومين من عمليات البحث عنه.

وقد أسفرت عملية الطعن التي قام بها الأخوان داميان ومايلز ساندرسون عن مقتل 10 مواطنين و18 جريحا من الكنديين الأصليين.

ويذكر أنه تم في وقت سابق العثور على أحد الجناة ميتا في منطقة جيمس سميث كري نيشن حيث وقعت عمليات الطعن.

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وطمأنت الشرطة المواطنين الكنديين بأنه لم يعد هنالك خطر على السلامة العامة فيما يتعلق بهذه القضية.

المصدر: ا ف ب