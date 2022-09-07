خلافات من وراء الكواليس بين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة

كشف مسؤولون سابقون في وزارة الدفاع الأميركية يوم الثلاثاء عن خلافات بين السياسيين والعسكريين في الولايات المتحدة من خلف الكواليس.

ووقع ثمانية وزراء دفاع وخمسة رؤساء أركان سابقين بيانا كشفوا فيه عن فجوة في العلاقات بين السياسيين والعسكريين الأمريكيين.

وأوضحوا أن هذه الفجوة تكمن في البيئة الاستعدائية بين الحزبين الرئيسيين التي تعتبر الحاضنة الرئيسية للتوريط والمكائد السياسية التي يعاني منها العسكريون منذ قرن من الزمن، وبلغت ذروتها في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.

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وانتقد المسؤولون القوانين العسكرية الأمريكية التي ترغم القادة العسكريين على تنفيذ أوامر القادة السياسيين حتى وإن كانت مخالفة لآرائهم وفي ذات الوقت فإن هؤلاء العسكريون هم أول من يتحمل عواقب أي فشل عسكري قد يحدث بسبب السياسات غير المدروسة.

ويذكرأنه بعد تولي جو بايدن رئاسة الولايات المتحدة أجبر الجيش على الانسحاب العشوائي من أفغانستان الأمر الذي لم يوافق عليه كبار قادة البنتاغون إلا أنهم أجبروا على تنفيذه.

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وحذر البيان من إمكانية تفاقم هذه الخلافات مستقبلا مما سيعزز من مظاهر الانقسام التي قد لا تحمد عقباها في الشارع الأمريكي.

المصدر: أ ف ب