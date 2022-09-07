"نورد ستروم".. كارين جان بيير تخطئ بنطق اسم خط أنابيب "السيل الشمالي"

تعرضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، للسخرية من قراء صحيفة "نيويورك بوست الأمريكية"، بعدما اخطأت بنطق اسم خط أنابيب الغاز "السيل الشمالي".

وخلال مؤتمر صحفي، أطلقت جان بيير اسم "نورد ستروم"، سلسلة المتاجر الأمريكية للملابس، بدلا من "نورد ستريم".

وكتب أحد قراء الصحيفة: "هذا دليل آخر على أنها ليست لديها فكرة عما تتحدث عنه".

وقال قراء الصحيفة، ساخرين: "حقيقة أنها قرأت ملاحظاتها، لا تعني أنها تفهم ما هو مكتوب هناك"، مضيفين، "إنها لا تعرف شيئا عن العالم الذي تعيش فيه، كما لو أنها قد استيقظت للتو".

وعلق شخص آخر مازحا: "إنه تأثير دانينغ كروجر، هو انحياز معرفي يشير إلى ميل الأشخاص غير المؤهلين للمبالغة في تقدير مهاراتهم بسبب عدم قدرتهم على التنافس والمعرفة والتفريق بين الشخص الكفء وغير الكفء أو يعانون من وهم التفوق، أنا أطلق عليه تأثير بايدن بيلوسي".

وكتب قارئ آخر: "لماذا نحتاج هذا؟ لماذا نحتاج إلى هذه المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض؟ إنهم يكذبون ويرتبكون فقط. إنهم لا يجيبون على الأسئلة، بل يعيدون توجيهها إلى تعليق آخر، أحيانا يكون بلا صلة على الإطلاق".

المصدر: نوفوستي