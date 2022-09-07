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الدفاع الأمريكية: الأسلحة "فرط الصوتية" ستدخل الخدمة بحلول نهاية 2023

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الدفاع الأمريكية: الأسلحة
الجيش الأمريكي
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صرح نائب وزير الدفاع للجيش الأمريكي غابي كاماريلو، بأن واشنطن تتوقع دخول أول دفعة من الأسلحة "فرط الصوتية" الخدمة بحلول نهاية عام 2023.

وردا على سؤال حول تغيير محتمل في توقيت توريد الأسلحة "فرط صوتية" قال كاماريلو: "لا أتوقع أي تأخير".

ووفقا لكاماريلو، نجح المطورون العسكريون الأمريكيون في إنشاء أنظمة أسلحة جديدة "بسرعة وكفاءة غير مسبوقة" من أجل تسليمها للجيش الأمريكي كجزء من برنامج التحديث.

المصدر: نوفوستي

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