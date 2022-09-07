روسيا تدعو مجلس الأمن لعقد اجتماع لبحث توريد الأسلحة الغربية لأوكرانيا

أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال اجتماع لمجلس الأمن، أن روسيا طلبت عقد اجتماع للمجلس يوم الخميس بشأن مسألة إمداد الغرب لكييف بالأسلحة.

وقال نيبينزيا: "نقترح غدا بحث التهديد الحقيقي للسلم والأمن الدوليين الناجم عن إمداد الدول الأجنبية بالأسلحة والمعدات العسكرية لأوكرانيا".

وأشار إلى أن روسيا تود أن ترى نائبة الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو كمتحدث، وكذلك "ممثلين عن المجتمع المدني".

المصدر: نوفوستي