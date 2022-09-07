نيبينزيا: اتهامات واشنطن لروسيا بإنشاء "معسكرات تصفية" في أوكرانيا لا تتفق مع الحقائق والإحصائيات

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا أن الاتهامات الأمريكية لروسيا بشأن إنشاء "معسكرات تصفية" في أوكرانيا لا تتفق مع الحقائق والإحصائيات.

وقال نيبينزيا إن محاولات الولايات المتحدة التي تقوم بها تحت ستار حقوق الإنسان لجعل الجمهور الجاهل بالأمر يؤمن بوجود معسكرات مروعة يتم فيها تعذيب المواطنين الأوكرانيين المسالمين من أجل إجبارهم على المغادرة إلى روسيا هي محاولات خبيثة.

وأكد أن أولئك الذين يروجون لمثل هذه الأشياء ليس لديهم حقائق وإشاعاتهم لا تتفق مع الإحصاءات الدولية.

ونوه إلى أن اجتماع مجلس الأمن الدولي بدعوة من الولايات المتحدة بشأن أوكرانيا أصبح علامة فارقة جديدة على المعلومات المضللة.

المصدر: تاس