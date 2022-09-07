البيت الأبيض يعترف بمراقبة السلطات لشبكات التواصل الاجتماعي

صرحت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير، بأن السلطات الأمريكية تتعامل بالفعل مع وسائل التواصل الاجتماعي لمراقبة معلومات الجمهور الأمريكي على منصات الإنترنت.

ونقلت وكالة "نوفوستي" عن جان بيير قولها: "من المهم أن يتمكن السكان الأمريكيون من الوصول إلى معلومات دقيقة وموثوقة ومثبتة علميا"، مؤكدة على أنه تم تنفيذ أعمال المراقبة منذ بداية جائحة فيروس كورونا.

وفي وقت سابق، رفعت ولايتا ميزوري ولويزيانا دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي جو بايدن، والسكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض جين ساكي، وعدد من المسؤولين الأمريكيين، بتهمة ممارسة الضغط والتواطؤ مع شبكات التواصل الاجتماعي الكبرى لفرض رقابة وإسكات بعض الموضوعات.

المصدر: نوفوستي