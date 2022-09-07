سلطات زابوروجيه تعلن تعرض مقر حركة "نحن مع روسيا" في مدينة ميليتوبول للتفجير

أعلن فلاديمير روغوف عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه تعرض مقر حركة "نحن مع روسيا" في مدينة ميليتوبول للتفجير.

وأضاف أن قوات كييف باشرت بقصف ميليتوبول وبيرديانسك بعد نشر نتائج الاستطلاع حول دعم السكان لعملية الانضمام إلى روسيا.

وأشار إلى أن العمل جار من أجل التحقيق من الأضرار والضحايا.

وأكد أن "تكتيكات ترهيب المدنيين، على الرغم من عدم فعاليتها، ما زالت في عقول قادة الدولة الإرهابية".

المصدر: RT