الأمم المتحدة تؤكد استعدادها للعمل على قضية تصدير المنتجات الغذائية من روسيا

أكدت الأمم المتحدة خلال مشاورات مع بعثة روسيا في جنيف، استعدادها لمواصلة جهود الوساطة في قضية تصدير المنتجات الغذائية من روسيا وإثارتها مع الأطراف المشاركة لضمان نتيجة إيجابية.

وبحسب بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية، بدأت المفاوضات يوم الأربعاء ومن المتوقع أن تنتهي يوم الجمعة 9 سبتمبر، وترأس وفد الامم المتحدة الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ريبيكا غرينسبان، وتألف الوفد الروسي برئاسة نائب وزير الخارجية سيرغي فيرشينين من ممثلين عن وزارات وشركات خاصة روسية مختلفة.

ونشرت البعثة الروسية على حسابها في "تيليغرام": "تمت مناقشة عدد من القضايا الرئيسية بشكل موضوعي والتي تعرقل دخول مذكرة روسيا والأمم المتحدة حيز التنفيذ بالكامل بما في ذلك التأمين والتمويل واللوجستيات في المعاملات مع المنتجات الزراعية والأسمدة".

وأكدت الأمم المتحدة على استعدادها لمواصلة جهود الوساطة و "إثارة هذه القضايا مع جميع الأطراف المشاركة في هذا النقاش المعقد لضمان نتيجة إيجابية".

المصدر: نوفوستي