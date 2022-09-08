بعد الجزائر.. رئيس المجلس الأوروبي في قطر

وصل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال يوم الأربعاء، إلى الدوحة، في زيارة رسمية لقطر تهدف خصوصا إلى بحث أزمة الطاقة مع البلد الخليجي الغني بالغاز والنفط.

وقال ميشال للصحافيين إن زيارته "إشارة مهمة لإرادتنا السياسية لتعزيز العلاقات مع قطر" في مجالات مثل "قطاع الطاقة، والتنمية الاقتصادية و التحديات الأمنية في جميع أنحاء العالم".

ومن المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي خصوصا بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ووزير الطاقة سعد شريدة الكعبي.

ويتطلع مسؤولون أوروبيون إلى مصدري الغاز الكبار في العالم لسد النقص في الإمدادات، وكان رئيس المجلس الأوروبي أشاد خلال زيارة إلى الجزائر الاثنين بصفتها موردا للطاقة "موثوقا به".

ويتهيأ الأوروبيون لفصل شتاء صعب ستكون خلاله واردات الغاز الروسي دون مستوياتها المعتادة، في واحدة من تبعات العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا الأشد تأثيرا على حياتهم اليومية.

المصدر: وكالات