السلطات التركية تعتقل 5 قياديين في "داعش"

أعلنت وزارة الداخلية التركية، يوم الأربعاء، القبض على 5 قياديين في "داعش"، كانوا "يخططون لشن لهجوم.

ووأوضحت الوزارة أن قواتها في ولاية غازي عنتاب ألقت القبض على رامو محمد الحمد "عندما كان يخطط لشن عمل إرهابي".

ولفتت إلى أن الحمد المسؤول عن القضاء في داعش، أفرج عنه من سجون حزب العمال الكردستاني من سجن الكف في الحسكة شرقي سوريا مقابل خروجه إلى مدينة جرابلس الواقعة ضمن عملية "درع الفرات "، على حد قول بيان وزارة الداخلية التركية.

المصدر: وكالات