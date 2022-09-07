جورج غالاوي: أزمة الطاقة "ستكسر العمود الفقري" لأوروبا

أكد جورج غالاوي، النائب السابق في البرلمان البريطاني، أن استياء المواطنين الأوروبيين من حكوماتهم على خلفية أزمة الطاقة سيكون القشة الأخيرة التي "ستكسر العمود الفقري" لأوروبا.

وقال غالاوي في مقابلة مع صحيفة "غلوبال تايمز" الصينية: "أعتقد أن هذه هي القشة الأخيرة التي ستقصم ظهر البعير. إنها تكسر العمود الفقري في الوقت الحالي".

وأشار إلى استحواذ المزاج الاحتجاجي على جمهورية التشيك وفرنسا.

كما وصف موقف الحكومة البريطانية بأنه لا يحسد عليه.

وأردف: "لكن من بين جميع دول الاتحاد الأوروبي الكبرى، أعتقد أن ألمانيا ستكون أول وأهم قطعة دومينو تسقط. وستكون حجر دومينو كبيرا للغاية".

المصدر: نوفوستي