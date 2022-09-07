تشيجوف: قصة "شراء" روسيا للأسلحة من كوريا الشمالية اختلقتها وسائل الإعلام الغربية

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن وسائل الإعلام الغربية اختلقت قصة "شراء" روسيا أسلحة من كوريا الشمالية.

وقال تشيجوف لشبكة "سي ان ان" ردا على سؤال حول شراء روسيا أسلحة من كوريا الشمالية: "القصة الكورية الشمالية اختلقتها وسائل الإعلام الغربية".

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وفي وقت سابق، وصف المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، التصريحات بشأن حصول روسيا على ذخيرة من كوريا الشمالية بأنها مزيفة.

ومن جهته، أعلن منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، أن واشنطن لا تمتلك أي دليل على أن روسيا قد اشترت أسلحة من كوريا الشمالية.

المصدر: تاس