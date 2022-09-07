استطلاع رأي: الفرنسيون يظهرون انخفاضا في تأييد العقوبات ضد روسيا

أظهر استطلاع رأي في فرنسا حول موقف المواطنين تجاه الأزمة الأوكرانية، انخفاض عدد الذين يدعمون العقوبات ضد روسيا.

ووفقا للاستطلاع "أيد 40% من الفرنسيين استمرار العقوبات، أي أقل بـ 6 نقاط مئوية عن مارس، ونسبة 32% يؤيدون تخفيف العقوبات".

وأظهر الاستطلاع أن، 72٪ من الفرنسيين بشكل عام يؤيدون العقوبات ضد روسيا، في حين أن 74٪ يثقون في عدم فعاليتها.

ويعتقد 27% من المستطلعين، أنه يجب رفع العقوبات من أجل استعادة الوضع الاقتصادي والتجاري في فرنسا.

وأوضحت "Elabe" أنه: "على خلفية التأثير على القوة الشرائية للسكان، فإن الموافقة على العقوبات ضد روسيا وتأييد الرأي العام لأوكرانيا آخذان في التراجع".

وشمل الاستطلاع 1001 شخص تزيد أعمارهم عن 18 عاما من جميع أنحاء فرنسا.

المصدر: تاس