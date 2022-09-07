تشيجوف: وجود القوات الروسية على أراضي محطة زابوروجيه أفضل ضمان لأمنها

أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف أن وجود القوات الروسية على أراضي محطة زابوروجيه النووية أفضل ضمان لسلامتها.

وقال تشيجوف لشبكة "سي ان ان": "يمكنني أن أؤكد لكم أن وجود وحدات خاصة من القوات الروسية في محطة زابوروجيه النووية هو أفضل ضمان لأمنها".

في الوقت نفسه، أكد أنه لضمان الأمن في محطة زابوروجيه النووية، من الضروري أن "يتوقف الجانب الأوكراني عن قصف أراضي محطة زابوروجيه النووية ويتخلى عن محاولات الاستيلاء عليها بالقوة، وهو ما يحاول القيام به خلال الأيام والأسابيع القليلة الماضية".

المصدر: تاس