ويليام بار: وزارة العدل تقترب من توجيه لائحة اتهام ضد ترامب

قال المدعي العام الأمريكي السابق ويليام بار، إنه يعتقد أن وزارة العدل "تقترب جدا" من الحصول على أدلة كافية لتوجيه لائحة اتهام إلى الرئيس السابق دونالد ترامب.

وقال بار في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" إن "المحققين الحكوميين بحاجة إلى التفكير فيما إذا كانوا سيكونون قادرين على رفع قضية تقنية ضد ترامب بسبب تعامله مع الوثائق الحساسة التي عثر عليها مكتب التحقيقات الفيدرالي في منزله الشهر الماضي"، مضيفا: "بصراحة أعتقد أنهم يقتربون جدا من هذه النقطة".

وأشار إلى أن "السؤال الآخر الذي يجب مراعاته هو ما إذا كان يجب توجيه لائحة اتهام إلى رئيس سابق، وماذا سيكون تأثيرها على البلاد؟ هل سيفهم الناس أن هذا أمر خطير؟"، مشيرا إلى أنه "يجب القلق من مثل هذه الأشياء".

وأعرب بار عن أمله بأن "تؤدي هذه العوامل إلى عدم توجيه وزارة العدل الاتهام إلى ترامب"، معتبرا أن "الوزارة ستتعرض لضغوط للقيام بذلك".

هذا ووافق قاض فيدرالي على طلب ترامب تعيين محقق خاص لمراجعة الوثائق التي تم الحصول عليها خلال تفتيش مكتب التحقيقات الفدرالي لمنزله.

المصدر: The Hill