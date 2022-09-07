سويسرا تستدعي السفير الصيني بعد تقرير للأمم المتحدة عن شينجيانغ

أعلنت حكومة سويسرا، اليوم الأربعاء، أنها استدعت السفير الصيني بعد تقرير الأمم المتحدة حول "ادعاءات موثوق بها بالتعذيب والعنف الجنسي في إقليم شينجيانغ الصيني".

وقالت وزارة الخارجية إن سويسرا "استدعت سفير الصين في برن لتنقل إليه مخاوف سويسرا بعد نشر تقرير عن الوضع في شينجيانغ"، مشيرة إلى أنها "تنقل بانتظام مخاوفها القوية فيما يتعلق بحقوق الأقليات العرقية والدينية في شينجيانغ".

وقالت إنها "مقتنعة بأن أفضل طريقة للحفاظ على مصالحها واحترام الحقوق الأساسية هي إجراء حوار حاسم وبناء مع بكين".

ويأتي ذلك عقب تقرير لمكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يقول إن "احتجاز الصين للأويغور وغيرهم من الجماعات العرقية المسلمة في إقليم شينجيانغ بغرب البلاد ربما يمثل جرائم ضد الإنسانية"، مشيرا إلى "انتهاكات حقوقية خطيرة وأنماط من التعذيب".

ويدعو التقرير إلى إيلاء "اهتمام عاجل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بانتهاكات حقوق الإنسان" في الصين.

المصدر: "أ ف ب" + RT