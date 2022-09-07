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دونيتسك تقرر وقف نشاطات اللجنة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب

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دونيتسك تقرر وقف نشاطات اللجنة المشتركة لتوثيق جرائم الحرب
RT
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أعلنت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك الشعبية ناتاليا نيكونوروفا عن وقف أنشطة اللجنة الخاصة بتسجيل وجمع الأدلة على جرائم الحرب للحكومة الأوكرانية في دونباس قريبا.

وأضافت أن ذلك سيتم في إطار إعادة تنظيم المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا وقف إطلاق النار وتثبيت خط التماس.

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وأضافت نيكونوروفا أنه تم جمع قاعدة بيانات كاملة توثق جرائم الحرب الأوكرانية مع أسماء الشهود والصور وإرسالها إلى مكتب الرئيس للتوقع عليها.

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وقد وثقت اللجنة خلال عملها في السنوات الـ 6 الأخيرة الكثير من جرائم الحرب الأوكرانية في دونباس التي أسفرت عن آلاف القتلى والجرحى بين المدنيين والأطفال ومئات الأسرى وتدمير آلاف المباني والمرافق العامة.

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المصدر: نوفوستي

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