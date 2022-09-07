الاتحاد الأوروبي يخفض وارداته من الغاز الروسي بنسبة 48%

أعلنت شركة "غازبروم"، عن انخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى أسواق دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 48% منذ بداية العام، وبريطانيا بنسبة 49%.

ووفقا لبيان الشركة: "منذ بداية العام، خفضت دول الاتحاد الأوروبي واردات الغاز الروسي في أسواقها بنسبة 48%، وبريطانيا بنسبة 49%".

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في مقابلة مع قناة RT، إن الشركة ذكرت في بيان لها أن سلطات الاتحاد الأوروبي قطعت كل فرص الحصول على وقود رخيص وعالي الجودة قبل الشتاء.

المصدر: RT