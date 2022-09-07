أوليانوف: موظفو وكالة الطاقة الذرية يدركون أن كييف تقصف محطة زابوروجيه ولا يستطيعون الإعلان عن ذلك

أعلن مندوب روسيا الدائم في فيينا ميخائيل أوليانوف، أنه سيلتقي غدا مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي ويبحث معه فكرته حول إنشاء منطقة أمان نووي حول محطة زابوروجيه.

وقال أوليانوف: "سألتقي غدا بالرئيس التنفيذي. اليوم هو في روما، لذا لم يكن من الممكن أن نلتقي. سنلتقي به غدا، وسأطلب منه أن يشرح بالتفصيل ما يعنيه".

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وأضاف: "موظفو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذين زاروا المحطة يعلمون بشكل جيد أن الأوكرانيين يقومون بعمليات القصف، لكن يبدو أن الوكالة لا تستطيع أن تقول ذلك بشكل علني".

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أعلنت في تقريرها عن نتائج مهمتها في محطة زابوروجيه للطاقة النووية أن عددا من الحوادث التي وقعت في المحطة قد انتهكت مبادئ السلامة النووية، وحذرت من استمرار القصف على المحطة، لما يمكن أن يؤديه ذلك من تلف في المعدات المهمة، ووقوع تسرب إشعاعي غير محدود.

وأوصت الوكالة بالوقف الفوري لقصف المحطة والمناطق المجاورة، مؤكدة استعدادها للبدء في مشاورات فورية بشأن إنشاء "منطقة أمنية" حولها، لمنع وقوع "حادث نووي" بسبب الأعمال العسكرية. إلا أن تقرير الخبراء لم يحدد الجهة أو الطرف الذي يقوم بالقصف.

المصدر: تاس